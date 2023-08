Fallisce un attacco hacker al sito dei porti di Savona-Vado e Genova

Il sito dell'Autorità di Sistema, che comprende i porti di Savona-Vado, Genova e Prà è stato sotto minaccia degli hacker e , secondo le ipotesi degli inquirenti, si tratterebbe del gruppo Noname.

I Noname hanno come simbolo un orso e dal marzo dello scorso anno, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina, sono a supporto della Federazione Russa nel portare avanti attacchi hacker contro Ucraina, Stati Uniti e i paesi del'Unione Europea, compresa l'Italia dove hanno preso di mira banche e ministeri.

"Dalla serata di ieri i sistemi di difesa informatica di AdSP e di Liguria Digitale, allertati dal CSIRT dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dall’Organo Centrale di Sicurezza del MIT e dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico del Servizio Polizia Postale, hanno rilevato una serie di attacchi DDoS al sito web istituzionale dell’ente la cui origine sarebbe riconducibile a gruppi criminali filorussi – si legge in una nota dell’Authority – Gli attacchi hanno come obiettivo l’interruzione dei servizi attraverso un numero spropositato di accessi contemporanei. La minaccia informatica è sotto controllo e il Security Operation Center di Liguria Digitale, in collaborazione con la Direzione Informatica di AdSP e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Polizia Postale della Liguria, sta mettendo in atto tutte le contromisure necessarie per contrastare la minaccia e garantire la continuità di servizio”.