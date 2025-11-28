Savona, gestione dei parcheggi a Tpl ancora in sospeso: il Tar discuterà il ricorso Gestopark nel luglio 2026

Sarà discusso nel merito, nel luglio 2026, il ricorso presentato dalla società Gestopark sulla gestione dei parcheggi cittadini, approdato nei mesi scorsi davanti al Tar Liguria. La società ha deciso di impugnare l’affidamento futuro delle aree di parcheggio di Savona alla Tpl, attualmente sotto la gestione di Ata, società in concordato.
La vicenda prende avvio circa un mese fa, quando Gestopark ha chiesto una sospensiva urgente nell’ambito di una procedura caratterizzata da termini particolarmente stringenti, come avviene in materia di appalti. Il giorno precedente, il 29 ottobre 2025, il presidente del Tar Liguria aveva però già respinto l’istanza cautelare provvisoria della società, fissando la trattazione collegiale per il 21 novembre 2025.
All’esito della camera di consiglio, il Tar ha confermato la propria posizione, respingendo nuovamente la richiesta cautelare di Gestopark e programmando l’udienza per la discussione nel merito al 17 luglio 2026.
Intanto il Comune aveva disposto una proroga tecnica per la gestione dei parcheggi da parte di Ata fino a fine novembre. La proroga dovrà con ogni probabilità essere ulteriormente estesa, allungando i tempi del subentro di Tpl, se il Tar dovesse confermare quanto deciso finora. Se invece la discussione nel merito dovesse dare ragione a Gestopark, lo scenario per Comune e Tpl si complicherebbe ulteriormente.