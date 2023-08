Marmoreo, “Arte in Campagna”: anche Guro Haakensen e Alessandro Spampinato tra gli artisti che espongono

Sono 38 gli artisti che espongono ad “Arte in Campagna 2023”, un’edizione della celebre mostra di Marmoreo rinnovata e sempre molto suggestiva. Tra gli artisti, anche Guro Haakensen e Alessandro Spampinato, recentemente insieme nell’ambito del progetto “Arte in piazza Rossi” ad Albenga.

Guro Haakensen, artista norvegese, di adozione ingauna, dipinge con uno stile fortemente espressionista, ispirandosi alla natura, con la quale sente un forte legame, grazie alle sue radici nell’antico popolo nativo Sami. Mescola tecniche diverse in modo molto personale e rappresenta la sfera emotiva, spirituale, ma con leggerezza, per togliere peso all’anima e alimentare la gioia di vivere e di sorridere, grazie anche all’utilizzo di juta, carboncino, oro, il colore della terra, della natura.

Girando, in un saliscendi all’interno dell’antico frantoio che ospita la mostra, anche Alessandro Spampinato, artista ingauno in esplorazione continua che governa diverse tecniche pittoriche, passando dall’olio all’acquerello all’acrilico al mosaico a una tecnica a intarsio innovativa da lui ideata e sperimentata che vede nella sua personale espressione artistica l’utilizzo delle piastrelle. Dopo il suo contributo nella realizzazione del mosaico di Caprauna, con Sergio Giusto e il professor Lorenzo Rossi, e l’orologio del campanile di Aquila d’Arroscia, realizzato sempre con l’amico Lorenzo Rossi, un lavoro praticamente unico, ora è quindi impegnato nel mosaico artistico con l’utilizzo di elementi inusuali, attingendo ora dalle piastrelle, che fanno parte della sua attività lavorativa principale. Così a Marmoreo, alcuni suoi pezzi che ricollegano alla natura, perfettamente in sintonia con il contesto, e al mondo animale, a cui l’essere umano è legato a doppio filo.

“Arte in Campagna”, inaugurata il 5 agosto scorso, è una mostra di dipinti, sculture e fotografia giunta alla dodicesima edizione, che si sviluppa in spazi davvero unici e caratteristici: il suggestivo antico frantoio di Marmoreo. Qui, oltre all’esposizione, si svolgono una serie di eventi, performance, appuntamenti gastronomici e culturali. Un vero distillato di arte locale, con autori legati alla zona e non solo, accomunati dal desiderio di condivisione del proprio sentire artistico. Una splendida iniziativa con la vocazione di trasmettere l’arte e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio, riscoprirlo, incentivare l’aggregazione e lo spirito di squadra, il ritrovamento di un’identità comune, il piacere di stare insieme, la comunità locale tutta, che anche grazie ad “Arte In Campagna” partecipa attivamente alla valorizzazione di Marmoreo.

Sabato 12 agosto alle 18 è programmato il finissage che vedrà l’esibizione della band “Ric & Friends Live Music”, la presentazione a cura di Tiziana Minacapilli del libro “L’arcobaleno della porta accanto” di Maria Rosaria Ferrara, il gruppo “Cosavuoichetilegga” che eseguirà alcune letture e il secondo appuntamento del “Broncatage all’Antico Frantoio”.