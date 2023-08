Stella, pronti due velox sulla SS334. Sindaco Castellini: "Controllo sarà attivato in modo saltuario e a rotazione contenendo l'attività sanzionatoria"

Questa settimana verranno posizionati sulla SS334, all’interno del comune di Stella, due impianti velox che serviranno come deterrente per l'alta velocità sulle strade dell'entroterra.

Da tempo infatti i residenti lamentano gli eccessi di velocità lungo la strada statale ed una recente attività di monitoraggio del traffico ha effettivamente confermato la pericolosità di alcuni tratti di strada.

"La nostra Amministrazione corre quindi ai ripari dando il via ad una importante campagna di sicurezza stradale che comprende la sperimentazione sul territorio di una innovativa metodologia di prevenzione e controllo delle velocità eccessive denominata “VeloCITY”, perché pensata esclusivamente per i centri urbani" spiega il sindaco Andrea Castellini.

Il progetto consiste nella collocazione a bordo strada di box contenitori di un'apparecchiatura di controllo di ultima generazione (inizialmente due nel Comune di Stella al km 4+850 e 10+470), ad altissima visibilità sia diurna che notturna, di dimensioni molto contenute e facilmente spostabili a turno su tutti i punti più delicati della viabilità urbana, in modo da creare un effetto dissuasivo su tutto il territorio.

Il controllo sarà attivato in modo saltuario e a rotazione sui diversi punti interessati, con lo scopo di garantire la massima sicurezza ai cittadini contenendo allo stretto necessario l’attività sanzionatoria.

La sperimentazione del sistema partirà nei prossimi giorni e durerà fino alla fine dell’anno in corso.

"Le linee guida del progetto ed i primi risultati dell’importante sperimentazione saranno presentati successivamente nel corso di una serata aperta alla cittadinanza ed ai media locali - prosegue il primo cittadino - Nell’ottica di implementare quindi la sicurezza ai cittadini, dopo le telecamere di video sorveglianza posizionate in tutto il territorio stellese e dopo i progetti che stiamo portando avanti con Provincia - Regione e Ministero dei trasporti per tentare di creare un bypass per i mezzi pesanti che transitano sulla SS334, abbiamo deciso di intervenire sulla sicurezza stradale cercando di tutelare ancora di più i nostri centri abitati".