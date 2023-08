Crisi idrica, anche a Tovo San Giacomo limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile Servizi Ambientali ha formalmente comunicato al comune che la sorgente Isorella è in sofferenza

La crisi idrica, che già ha messo a dura prova diversi comuni della nostra provincia, presenta il conto anche a Tovo San Giacomo.

A darne notizia è l'amministrazione comunale attraverso una nota stampa: "In considerazione del fatto che in data odierna la società Servizi Ambientali SpA, gestore del servizio idrico integrato, ha formalmente comunicato al comune di Tovo San Giacomo che la sorgente Isorella (una delle due fonti che riforniscono il civico acquedotto comunale) è in sofferenza idrica, è stata emessa l'ordinanza n. 5/2023 (prot. 5113 del 17/08/2023) per la limitazione dell'uso dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale".

"Benché ad oggi non siano stati riscontrati problemi nell'erogazione, tale provvedimento, vietando l'utilizzo dell'acqua per il lavaggio di autoveicoli, cicli e motocicli, per il riempimento di piscine private e vasche da giardino e per il lavaggio di cortili e piazzali privati ed inoltre limitando il suo utilizzo alle sole ore notturne per il bagnamento di giardini ed orti, ha proprio come obiettivo quello di garantire il prosieguo del normale approvvigionamento idrico alle case in questa fase particolarmente calda, priva di precipitazioni e con la presenza di numerosi villeggianti" concludono dall'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Oddo.