Savona, vandali in azione nella notte nel giardino del San Giacomo appena rinnovato

E' passata appena una manciata di settimane dall'inaugurazione del rinnovato giardino del complesso monumentale dell'ex convento San Giacomo. Tanto è bastato ai vandali per entrare in azione danneggiando l'area.

Nella notte appena passata sono stati infatti danneggiati un pitosforo, la lastra di ardesia che copriva le derivazioni dell'impianto idraulico e soprattutto un rubinetto dal quale è fuoriuscita acqua per tutte le ore notturne allagando lo spazio verde.

Sul posto sono intervenuti prontamente i volontari dell'associazione "Amici del San Giacomo ODV", gestori e curatori dell'area, i quali hanno avvertito dello sgradevole episodio la Polizia locale e l'Amministrazione comunale.

"Da parte nostra c'è grande rammarico e molta rabbia per questo atto vandalico che ha colpito un'area recuperata dai volontari con molto sacrificio - afferma il presidente dell'associazione, Michele Salvatore - Ora cercheremo di capire come procedere. Intanto ringraziamo gli assessori Pasquali e Branca per essersi subito resi disponibili a collaborare, a questo punto valuteremo se vi sarà la possibilità di installare delle videocamere di sorveglianza".