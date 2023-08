“Mi sento in paradiso”: grande successo per il nuovo format di socializzazione attiva lanciato dalla Residenza Protetta “Ville Paradiso” di Alassio con Fata Zucchina

“Mi sento in paradiso”: non un modo di dire, ma il titolo della nuova rassegna di eventi gentlecare promossa da Ville Paradiso di Alassio per integrare il neonato format di animazione psico-sociale con le nuove frontiere di cura e benessere degli anziani attraverso progetti speciali, terapie non farmacologiche e ambienti innovativi aromatizzati al profumo del chinotto di Savona.

Posizionata nel cuore green di Alassio, perla del Ponente ligure, la Residenza Protetta ha così inaugurato il garden space dedicato alla socialità attiva alla presenza del vice sindaco della Città, Angelo Galtieri, con cui è stato ufficialmente lanciato il contest “Ville Paradiso & friends”, per stimolare la candidatura di progetti finalizzati alla promozione dell’empowerment dell’anziano e alla costruzione della fiducia sociale verso i senior da parte di associazioni, Terzo Settore e scuole del territorio.

L’evento, fortemente partecipato dai parenti degli ospiti della struttura e da residenti turistici, ha proposto un percorso di animazione emozionale dedicato all’acqua come simbolo di vita e prevenzione firmato da Fata Zucchina e interpretato dal personale sanitario, ravvivato dalle esibizioni musicali dei giovani dell’Associazione Culturale “Nardini” di Imperia e da preziosi consigli antiage della beauty-stylist Giorgia Fontanetta.