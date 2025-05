Finale, il maltempo mette in ginocchio la viabilità: strade chiuse e allagamenti, livello di guardia per il Pora (FOTO e VIDEO)

La Sp17 per Calice nella zona industriale

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 : le strade del Borgo trasformate in un fiume, sul posto operano le squadre di Protezione Civile e la Polizia locale. Un albero si è invece abbattuto lungo la strada che dal casello autostradale porta alla Sp490 occupando la carreggiata e costringendo allo stop momentaneo del transito.

AGGIORNAMENTO ORE 17 : allagata la parte iniziale di via Brunenghi all'altezza dell'incrocio dei quattro canti, col sottopasso che conduce in via Ghiglieri completamente allagato; anche la strettoia di quest'ultima e le vie afferenti sotto il livello strada invase dall'acqua salendo verso il Borgo. La situazione maggiormente preoccupante è a Perti, dove gli allagamenti si sono estesi nella zona industriale e l'argine del Pora sta mostrando i primi segnali di cedimento.

-----

Oltre un paio d'ore di intense piogge, in particolare nell'entroterra (record regionale di cumulata al momento: 93,6 mm/1h a Calice Ligure - in aumento), hanno portato a livelli di guardia i corsi d'acqua del Finalese. E' in particolare il torrente Pora, a varie altezze, a destare le principali preoccupazioni.

Intorno alle 16 odierne il corso d'acqua è esondato nella zona industriale di Perti causando alcuni allagamenti come quello della sede stradale della Sp17 verso Calice Ligure, invasa dall'acqua.

Alta la guardia sempre per il medesimo torrente, ma dopo la confluenza con l'Aquila (il cui stesso livello si è innalzato vistosamente all'altezza di Finalborgo e dell'omonima via), nella zona tra via Dante e la Sp490, dov'è stato chiuso precauzionalmente il ponte Bailey.

Sul territorio è attivo il presidio di Polizia Locale e Aib Protezione Civile.