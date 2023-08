Asl2, da agosto 85 euro mensili in busta paga per il personale dei Pronto soccorso

Con la mensilità di agosto 2023, l’Asl liquiderà a tutto il personale dipendente del comparto afferente ai servizi di pronto soccorso il compenso di 85 euro mensili, in ragione dell’effettiva presenza in servizio.

L'accordo con le sigle sindacali per l'indennizzo è stato firmato con la Regione nel giugno scorso e re risorse complessivo, indicate dalla dalla Legge di Bilancio 2023, ammontano a 1.583.389 euro per una platea stimata in 1.523 lavoratori in tutto il territorio regionale, in base ai dati forniti dalle singole Asl . Per l'Asl2 i fondi sono pari a 306.689 euro per 295 persone.

Gli aventi diritto sono quelli previsti dal contratto per i servizi di emergenza-urgenza che prevedono l'accesso diretto (Pronto soccorso, Punti di primo intervento, Pronto soccorso specialistici, servizio 118 automediche), comprendendo i dipendenti che svolgono attività temporanea in questi ambiti, anche se afferenti a diversi centri di costo.