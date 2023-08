Cane lasciato al sole sul balcone salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

Lasciato sul balcone sotto il sole, nelle ore più calde della giornata, con le temperature torride di questi giorni, con rischio di morire per il caldo. E' successo ad un cane, in un appartamento in centro città (via Sivori), salvato da un intervento dei vigili del fuoco (come si vede dalle le foto pubblicate sulla pagina Facebook Savona è).

Qualcuno , dopo aver notato il cane sul balcone, al sole, come le persiane dell'appartamento chiuse che gli impedivano di entrare in casa hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti prendendo l'animale e soccorrendolo. A quanto pare all'animale non era stata messa a disposizione nemmeno una scodella dell'acqua e non aveva nessuna possibilità di riparo dal sole.

In certi casi i padroni che hanno lasciato il cane sul terrazzo, in condizioni critiche e di pericolo per l'animale, può scattare la denuncia. Ad esempio è successo alcuni anni fa a Imperia, quando il giudice ha condannato a 6mila euro di multa, con l'accusa di maltrattamento di animali, una donna dell'entroterra di Sanremo, colpevole di aver lasciato il cane solo nel terrazzo di casa.

La donna era stata trattenuta all'ospedale di Nizza dove era andata per una visita, per un parto inaspettato.