Panchine di via Nizza e piazza delle Nazioni prese di mira e distrutte dai vandali

Ancora atti vandalici in città ai danni degli arredi urbani che, con gli altri danneggiamenti, come quelli sui giochi dei bambini, costano al Comune alcune decine di migliaia di euro.

Un caso è quello delle nuove panchine di via Nizza, sistemate da poco, con l'ultimazione dei lavori di restyling del fronte mare. La panchina che si trovava vicino all'autosalone Mercedes dalla fermata dell'autobus e quella vicina sono state completamente distrutta. La seduta in legno delle due panchine è stata stata tolta dalla base in cemento, forse da un'auto per parcheggiare. Le sedute delle due panchine sono poi state abbandonate nella vicina aiuola.

Altri atti vandalici hanno riguardato il parco di piazza delle Nazioni. Lo schienale di una panchina è stato completamente distrutto e in genere, in quell'area verde , i vandali si accaniscono anche contro gli augelli per annaffiare il prato. Sempre piazza delle Nazioni sono poi spesso evidenti i resti dei bivacchi senza tetto con spazzatura lasciata sulle panchine o sul prato .