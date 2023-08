Savona, il Comune assumerà un coordinatore pedagogico per gli asili nido

Il Comune di Savona cerca un coordinatore pedagogico per gli asili nido che assumerà con un contratto a tempo indeterminato. Con il concorso sarà possibile stilare una graduatoria dalla quale potrà attingere anche per ulteriori assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Molte le funzioni dei questa figura professionale, tra queste svolgere attività di studio e ricerca per l’impiego e l’applicazione di metodi, tecniche, strumenti pedagogici finalizzati agli utenti dei servizi educativi, occuparsi della programmazione, progettazione e di supporto in relazione alle attività dei servizi educativi per la prima infanzia in raccordo con i referenti delle istituzioni prescolastiche o svolgere funzione di collegamento tra l'asilo e le famiglie in specifici casi, organizzando o colloqui individuali con i genitori, su richiesta degli stessi, eventualmente con il Servizio Sociale comunale, per il monitoraggio delle situazioni problematiche, attivando anche la rete dei servizi scolastici.

Il termine per presentare le domande di adesione al bando scade il 22 settembre.

“Era dal 2016 che non avevamo più la figura professionale di un coordinatore pedagogico – spiega il vice sindaco Elisa Di Padova – e lo abbiamo inserito quest'anno nel piano delle assunzioni. L'assunzione rientra nella strategia di rivisitazione della regia pubblica per i servizi della prima infanzia”.