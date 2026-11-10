Dal 1º dicembre al via la seconda edizione di "L'Altro Tempo della Scuola: l'Officina dello Spettacolo e dei Talenti"

Prenderà il via martedì 1º dicembre 2026, per proseguire fino a maggio 2027, la seconda edizione di "L'Altro Tempo della Scuola: l'Officina dello Spettacolo e dei Talenti", realizzata dalla Compagnia del Barone Rampante di Borgio Verezzi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, l'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone" di Loano e il Liceo statale "Giordano Bruno" di Albenga, nuovo partner del progetto.

L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione De Mari, attraverso il bando "Scuola come Casa", e offre agli studenti un percorso gratuito dedicato alle arti e ai mestieri dello spettacolo.

Per la Compagnia del Barone Rampante e per le scuole coinvolte, l'avvio di questa seconda edizione è motivo di grande soddisfazione: significa poter dare continuità al lavoro intrapreso, consolidare la collaborazione e offrire a nuovi ragazzi la possibilità di partecipare. L'ingresso del Liceo Giordano Bruno di Albenga amplia ulteriormente la rete e arricchisce le opportunità di incontro tra studenti, insegnanti e professionisti del territorio.

Il progetto propone una scuola da vivere anche oltre l'orario delle lezioni: un luogo nel quale sperimentare, costruire relazioni, scoprire interessi e mettere le proprie capacità al servizio di un obiettivo comune.

La partecipazione è rivolta agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado degli istituti aderenti. Le iscrizioni sono già aperte: gli studenti interessati possono rivolgersi ai coordinatori delle rispettive classi.

Gli studenti potranno scegliere tra quattro laboratori gratuiti, condotti da professionisti del settore teatrale, artistico e tecnico:

- Recitazione, con Gaia De Giorgi, Gaia Capelli e Iacopo Ferro;

- Scenografia e costumi, con Giada Granero e Beatrice Iannello;

- Illuminotecnica e fonica, con Pietro Zanella e Pietro Rebagliati;

- Fotografia di scena, con Ruggero Bruno.

Tutti i laboratori contribuiranno alla realizzazione di un unico spettacolo finale comune. Il lavoro sui personaggi e sulle scene si intreccerà con la progettazione delle scenografie e dei costumi, con la cura delle luci e del suono e con il racconto fotografico del percorso e della rappresentazione. Ogni gruppo sarà parte dello stesso processo creativo, attraverso momenti di confronto e collaborazione.

Gli studenti potranno così approfondire l'ambito più vicino ai propri interessi e comprendere come il proprio contributo si leghi a quello degli altri. Il teatro diventa un'esperienza concreta di responsabilità, ascolto e partecipazione, nella quale trovano spazio capacità espressive, manuali, tecniche e organizzative.

Il progetto assume particolare valore anche sul piano della continuità educativa e dell'orientamento. La collaborazione tra istituti di diverso grado permette ai ragazzi delle medie di conoscere studenti, insegnanti e ambienti delle scuole superiori attraverso un'esperienza condivisa. Lavorare insieme offre ai più giovani l'occasione di avvicinarsi alla futura realtà scolastica, porre domande e scoprire nuovi interessi, contribuendo a una scelta più consapevole del proprio percorso di studi.

Gli incontri si svolgeranno il martedì, dalle 15:30 alle 17:30, secondo il calendario delle diverse discipline. Le attività prenderanno avvio presso l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, nella sede di via Oberdan, per coinvolgere successivamente anche le sedi degli altri istituti partner.

La collaborazione riunisce l'IC di Pietra Ligure, guidato dalla dirigente Giuseppina Manno, l'Istituto "Giovanni Falcone" di Loano, guidato dal dirigente Mosè Laurenzano, e il Liceo "Giordano Bruno" di Albenga, guidato dal dirigente Massimo Salza, insieme alla Compagnia del Barone Rampante, presieduta da Marcella Rembado. Una rete che mette in comune competenze, spazi e risorse per ampliare le occasioni formative offerte ai giovani.

La Compagnia del Barone Rampante, che ha recentemente celebrato ventun anni di attività, mette a disposizione del progetto i propri professionisti e l'esperienza maturata nella formazione teatrale, nella collaborazione con le scuole e nell'attività di produzione. Nata nel 2005 da un laboratorio scolastico a Borgio Verezzi, l'associazione ritrova in questa iniziativa un legame profondo con le proprie origini e con la convinzione che il teatro possa essere uno strumento prezioso di crescita e inclusione.

La seconda edizione dell'Officina rinnova questo impegno: offrire ai ragazzi tempo, spazio e strumenti per esprimersi, riconoscere le proprie capacità e trasformare idee e talenti diversi in un'esperienza da costruire insieme.

DATI DI SINTESI

- Periodo: dal 1° dicembre 2026 a maggio 2027.

- Giorno e orario: martedì, dalle 15:30 alle 17:30, secondo il calendario dei laboratori.

- Sedi: istituti scolastici aderenti, con avvio presso l'IC di Pietra Ligure, sede di via Oberdan.

- Destinatari: classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado degli istituti partner.

- Laboratori: recitazione; scenografia e costumi; illuminotecnica e fonica; fotografia di scena.

- Obiettivo comune: realizzazione di un unico spettacolo finale.

- Partecipazione: gratuita.

- Iscrizioni: già aperte presso i coordinatori delle rispettive classi.

- Realizzazione: La Compagnia del Barone Rampante, in collaborazione con IC Pietra Ligure, IIS "Giovanni Falcone" di Loano e Liceo statale "Giordano Bruno" di Albenga.

- Sostegno: Fondazione De Mari, bando "Scuola come Casa".