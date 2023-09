Il Geometra nel contesto rurale: servizi e opportunità per il settore agricolo

Il 7 settembre 2023, presso la Sala Convegni della Porta delle Langhe a Cherasco (CN), si terrà l'evento "Il Geometra nel contesto rurale: servizi e opportunità offerti da ISMEA per il settore agricolo" promosso dal Comitato Regionale dei Collegi Geometri e G.L. del Piemonte di cui il Collegio Geometri e G.L. della provincia di Cuneo è componente, di concerto con il Consiglio Nazionale Geometri e G.L. ed ISMEA, in funzione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra gli Enti, anche per queste finalità.

Questa conferenza di un giorno, dedicata all'intersezione tra il settore agricolo e i servizi offerti ISEMA in collaborazione con i professionisti del settore, promette di essere un'occasione informativa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

“… l’evento è stato organizzato per offrire una importante opportunità di sviluppo per le imprese che operano nel settore dell’agricoltura. Un particolare occhio di riguardo per gli under 41 e le donne che intendono guardare al futuro grazie a queste opportunità” precisa il Consigliere CNGeGL geom. Livio Spinelli “… è un’opportunità importante anche per i nostri iscritti che vogliono approfondire questi argomenti ed essere pronti ad offrire nuovi servizi tecnici ai loro clienti. Il mercato richiede competenze nuove e l’obiettivo di questo convegno è proprio quello di fornirle. L’ impegno del Consiglio Nazionale ha, tra le altre, proprio questa finalità: generare nuove opportunità di crescita professionale per i nostri iscritti e nuovi settori in cui poter sviluppare il proprio lavoro”.

La prima sessione dell'evento, guidata dal dott. Giorgio Venceslai, Responsabile della Direzione Servizi per le Imprese, affronterà argomenti cruciali come il supporto finanziario offerto dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) attraverso iniziative come "Start-Up Ampliamento Credito" e "Finanza Strutturata". Questi strumenti finanziari mirano a sostenere le imprese agricole nell'espansione e nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita.

La dott.ssa Gaetana Senatore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, guiderà la discussione sulla "Generazione Terra". Questo segmento affronterà le finalità e la struttura delle operazioni, beneficiari, requisiti e cause di esclusione, condizioni finanziarie e il monitoraggio dei finanziamenti. L'obiettivo è fornire un quadro completo dei servizi di supporto tecnico offerti alle aziende agricole.

Nella sessione "Più Impresa," il dott. Domenico Di Menno Di Bucchianico, Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti, esplorerà l'importante tema dell'imprenditoria femminile. Saranno analizzate la finalità e la struttura dell'operazione, i beneficiari, i requisiti e le cause di esclusione, nonché le condizioni finanziarie. Saranno approfondite le modalità di attuazione delle operazioni, inclusi il Sistema di Allerta Locale (SAL) e il monitoraggio. Le allocazioni finanziarie destinate a sostenere l'imprenditoria femminile saranno discusse in dettaglio.

Nella sessione pomeridiana, il geom. Livio Spinelli, Consigliere del CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) e Coordinatore della Commissione Nazionale Agricoltura, esplorerà il "Protocollo di Intesa CNGeGL/ISMEA" e la "Convenzione per Affidamento Attività Tecniche". Questi strumenti sono pensati per facilitare la collaborazione tra professionisti e ISMEA.

Parallelamente l'avv. Pasquale Marra, Responsabile dell'Ufficio Contenzioso presso la Direzione Affari Legali e Gare dell'ISMEA, analizzerà le particolarità nell'ambito delle convenzioni che già hanno generato incarichi per i professionisti che si sono resi disponibili.

L'evento culminerà con un dibattito e una sessione di domande e risposte in cui i partecipanti avranno l'opportunità di interagire con i relatori.

In conclusione, Il Geometra nel contesto rurale: servizi e opportunità per il settore agricolo rappresenta un'occasione imperdibile per chiunque sia interessato a esplorare il ruolo cruciale del geometra nel settore agricolo. L'evento mira a fornire una panoramica completa delle risorse e delle iniziative disponibili, promuovendo la collaborazione tra professionisti e imprese agricole e contribuendo al progresso dell'intero settore.

Ricordiamo che l’evento in presenza è aperto ai titolari di Aziende/Imprese Agricole e/o interessati facenti parte della filiera o aspiranti tali.

Per poter partecipare, si richiede la registrazione cliccando sul seguente link Fondazione dei geometri e geometri laureati della Provincia di Cuneo,