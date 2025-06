Albenga, cane pastore tedesco partorisce sul marciapiede in viale Pontelungo

Momenti di concitazione ieri mattina ad Albenga, in viale Pontelungo, dove un pastore tedesco ha partorito sul marciapiede in via Pontelungo. Mamma pastore tedesco, di circa dieci anni, era a passeggio con i suoi proprietari – una coppia attualmente domiciliata a Sanremo – quando si è accasciata improvvisamente, dando inizio al travaglio.

A soccorrerla, un passante che ha subito contattato la moglie, esperta di animali: insieme hanno assistito il parto e messo in sicurezza mamma e cuccioli in un locale privato del centro storico ingauno. «L’abbiamo lavata, nutrita e tranquillizzata – racconta Antonio –. È stata docile, si è lasciata aiutare come se ci conoscesse da sempre».

La scena ha attirato molti curiosi, mentre sul posto sono intervenuti dall’Asl, le guardie ecozoofile Gadit e le volontarie del canile di Albenga. In serata, è stato disposto il trasferimento della neomamma e dei suoi due cuccioli in una struttura specializzata, tramite ambulanza veterinaria.

«Abbiamo solo fatto il possibile – conclude Antonio – ora sarà seguita da chi di dovere». Resta da verificare se il parto sia terminato o se ci siano altri cuccioli in arrivo. Intanto, la piccola famiglia sta bene e riceverà tutte le cure necessarie.