Ex piscina di via Trento e Trieste, affidati i lavori per la trasformazione in uno skatepark

Con l'affidamento dei lavori Palazzo Sisto potrà finalmente aprire i cantieri per il recupero della vecchia piscina di via Trento e Trieste, chiusa ormai da anni, quando venne chiusa dall'amministrazione Caprioglio perché troppo costosa come manutenzione e bisognosa di interventi di manutenzione straordinaria.

La Erde si è aggiudicata il bando con un ribasso del 4,9% sulla base d'asta di 2,1 milioni, finanziati con il Pnrr ((1 milione 850mila euro) e con un cofinanziamento del Comune. I cantieri avranno una durata pari di 400 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrebbero partire nell'autunno e da completare entro il 2026.

Nell'ex vasca della piscina sarà ricavato uno skatepark, al piano terra ci sarà un bar con un ampio spazio esterno e al piano superiore una terrazza che si collega all'area verde della quota alta del Bastione della fortezza del Priamar.

Nella stesura finale del progetto Palazzo Sisto ha dovuto tenere conto di una serie di modifiche che erano state richieste dalla Sovrintendenza e che hanno comportato un ridimensionamento del volume complessivo della struttura, lo smantellamento della copertura a padiglione sostituito con una copertura piana; e demolizione della parte di edificio che affaccia su piazza Eroe dei due Mondi.