No al rigassificatore dall'IC di Quiliano: la solidarietà arriva anche dagli studenti pugliesi di emergenzaclimatica.it

La vicenda legata al progetto del rigassificatore a Vado Ligure e alla netta presa di posizione dell'Istituto Comprensivo di Quiliano criticata da Regione Liguria travalica i confini liguri e arriva fino in Puglia. L'IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne, provincia di Brindisi, ha infatti voluto esprimere tutta la sia solidarietà alla scuola quilianese.

"Siamo gli studenti di emergenzaclimatica.it, un progetto PCTO della nostra scuola con il CEDEUAM, Centro Di Ricerca EuroAmericano Sulle Politiche Costituzionali di UniSalento - si legge in una missiva giunta alla nostra redazione - Ci battiamo da anni contro il fossile e le opere inutili. Siamo la prima scuola italiana dichiarata Climate Change School dall’UNITAR delle Nazioni Unite. Ci siamo battuti contro il gasdotto TAP che arriva a Contrada Matagiola, Brindisi, a pochi chilometri dalla nostra scuola. Siamo think tank riconosciuto dalla Commissione Europea. Gestiamo il portale accademico sulla emergenza climatica, il portale della Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile. Abbiamo organizzato l’Ostuni Climate Camp di Costa Merlata questa estate per denunciare le opere inutili, dannose e costose sui fossili. Abbiamo presentato le nostre osservazioni contro il progetto rigassificatore di Piombino e di Ravenna".

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’IC di Quiliano e alla dichiarazione che 'ad educare ai valori dell’Agenda 2030, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia del Pianeta per le future generazioni: il progetto 'Fsru Alto ‘Tirreno e Collegamento alla Rete nazionale Gasdotti' guarda all’immediato rendimento, sfruttando per un periodo breve, ma in maniera intensa il territorio' cosa del tutto contraria alle lezioni di educazione civica basate sull'omonima agenda' - sottolineano dalla scuola pugliese - Noi giovani dobbiamo contrastare tutti questi progetti inutili, che sono solo a vantaggio dei profitti di poche aziende e ci allontanano dagli obiettivi previsti della riduzione delle emissioni del 55% entro il 2049 della COP di Parigi".