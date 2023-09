Fiamme da una mansarda di un'appartamento: paura a Savona in via Romagnoli (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 : la strada in via Romagnoli è stata riaperta al transito veicolare.

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio odierno (6 settembre, ndr) a Savona in via Romagnoli dove, intorno alle 16.45, è stato lanciato l'allarme per un incendio sviluppatosi nella mansarda di una villetta non molto distante dall'incrocio con via Stalingrado.

Ancora ignote le cause che hanno fatto scatenare il rogo dalla mansarda dell'edificio, con una densa coltre di fumo immediatamente sollevatasi dall'abbaino e che ha avvolto in poco tempo il tetto. Pronto però è stato l'intervento dei Vigili del fuoco nel domare le fiamme prima che queste potessero espandersi anche ai piani inferiori.

Sul posto sono intervenuti anche i militi del comitato savonese della Croce Rossa che hanno verificato le condizioni di salute dei presenti all'interno dell'appartamento, nessuno rimasto fortunatamente intossicato, ferito o ustionato in maniera grave.

Presenti anche una volante della Polizia e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto a chiudere il traffico temporaneamente, per circa mezz'ora, in una porzione di via Stalingrado mentre è ancora chiusa in entrambi i sensi, nel tratto più prossimo all'abitazione, via Romagnoli.