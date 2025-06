Calizzano piange Ezio Calcagno, fondatore dell'Albergo Ristorante Villa Elia

Calizzano è in lutto per la scomparsa di Ezio Calcagno, figura centrale della vita sociale ed economica del paese. Fondatore, insieme alla madre, dell’Albergo Ristorante Villa Elia – che prende il nome proprio da lei – ha trasformato la sua attività in un punto di riferimento per l’intera comunità.

Per oltre sessant’anni, Villa Elia non è stata solo un ristorante, ma un luogo di incontro, di festa e di memoria condivisa. Qui si sono celebrati matrimoni, ricorrenze, momenti quotidiani e straordinari. Qui, tanti hanno conosciuto Calizzano, scegliendolo come meta del proprio tempo libero.

“Ezio ha rappresentato un pezzo importante della nostra storia – ha dichiarato il Sindaco Pierangelo Olivieri –. Con Villa Elia ha accolto generazioni di calizzanesi e ha saputo far apprezzare il nostro paese a chi veniva da fuori, unendo ospitalità e tradizione. Negli ultimi anni ha accompagnato con orgoglio il passaggio di testimone alla figlia Alice, sostenendo l’evoluzione dell’attività con ampliamenti e con la realizzazione di una spa, sempre con uno sguardo attento alla qualità e all’innovazione”.

“È stato un imprenditore con un forte senso del legame con il territorio – aggiunge il primo cittadino - Ha fatto della sua impresa un simbolo di Calizzano, contribuendo allo sviluppo e alla promozione del paese”.

“Alla moglie Maria Rita, ai figli Gabriele, Alessio e Alice, alle amate nipoti e a tutta la famiglia – conclude Olivieri – va l’abbraccio affettuoso dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza”.