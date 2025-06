Varazze, l'ultimo commosso saluto alla vice brigadiere dei carabinieri Daniela Colocci

Il suo berretto da carabiniere e un picchetto d'onore per renderle omaggio.

Questa mattina i colleghi della stazione di Varazze, dei comandi genovesi e savonesi e i vertici provinciali dell'Arma si sono stretti intorno alla famiglia, ai parenti e amici per l'ultimo commosso saluto nella chiesa di Sant'Ambrogio a Varazze nei confronti di Daniela Colocci, la vice brigadiere dei carabinieri scomparsa nei giorni scorsi a soli 32 anni a seguito di una caduta dopo un'arrampicata sul Monviso insieme a Michele Bruzzone.

In servizio nel comando varazzino da qualche mese, originaria di Ascoli Piceno, in passato era stata al comando di Genova-Pegli e alle stazioni dei carabinieri di Arenzano e Torriglia dal 2019. Nel comune genovese era stata la prima donna carabiniere.

Con una passione smisurata per le montagne e le arrampicate così come per il podismo, come raccontato sui social con la pubblicazione di diverse foto.

Al funerale era presente anche l'amministrazione comunale con in testa il Sindaco Luigi Pierfederici e rappresentanti delle altre forze dell'ordine.