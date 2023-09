Finale, lite a colpi di cocci di bottiglie e pietrate in via De Raymondi: "Situazione al limite, serve un intervento"

Un fine mattinata altamente movimentato, per così dire, ha scosso il mercoledì di Finalmarina in via De Raymondi, accesso di ponente del centro del rione a quattro passi dalla stazione ferroviaria.

Improvvisamente un diverbio tra due cittadini, sembrerebbe di origine nordafricana, è sfociato in una vera e propria rissa in cui i protagonisti si sono affrontati passando dalle male parole all'aggressione fisica vera e propria utilizzando una bottiglia in vetro rotta e alcune pietre delle aiuole presenti in zona. Il tutto prima di dileguarsi verso la spiaggia non senza aver danneggiato alcune auto presenti nel parcheggio presente affianco ai portici.

Alla fine i due responsabili sono stati individuati, dopo una rapida indagine, da parte degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto allertati da alcuni commercianti della zona.

I quali però restano preoccupati per una situazione che ci dicono essere "maturata" nel corso di tutta l'estate: "Da diverso tempo segnaliamo, sia noi esercenti sia gli abitanti, come nella zona si respiri una brutta aria, a volte sembra quasi di trovarsi in una terra di nessuno - ci dice un esercente - chiedendo una maggiore attenzione sulla via, sovente diventata rifugio di molti senzatetto".

Il maggior timore è un'escalation di criticità: "Finora tutto era andato diciamo bene - precisa ancora - l'episodio di stamattina però ci preoccupa in quanto spesso queste persone che 'bazzicano' nei paraggi sono palesemente alterate da alcolici e non solo. la nostra paura è che possano verificarsi nuovi fatti come questo e forse anche peggiori".

"Il fatto che possano essere alterate o, come successo stamattina, capaci di rompere una bottiglia di vetro o usare pietre per offendere, non ci lascia tranquilli durante il giorno e soprattutto quando chiudiamo le nostre attività e siamo soli, facendoci preoccupare anche per la nostra incolumità e quella delle nostre attività" chiosa il commerciante.