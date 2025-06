Appartamenti ad uso turistico, la Siae manda avvisi di pagamento. Gli agenti immobiliari non ci stanno: "Li ha ricevuti solo la provincia di Savona"

Avvisi di pagamento da 186 euro per il pagamento annuale del canone speciale a tutti gli appartamenti arredati ad uso turistico.

Ad inviarli la Siae, mandataria di Savona, per il pagamento quindi degli apparecchi riproduzione video e tv presenti in ogni appartamento. Una richiesta di pagamento però che ha visto insorgere la Fimaa e gli associati.

"Vi informiamo che come da normativa vigente, poiché per un appartamento immobiliato ad uso turistico è necessario corrispondere compenso per diritto d'autore tramite un abbonamento annuale, ad oggi non risulta regolarizzato tale abbonamento Siae per la tv presente e pubblicizzata sul web per il suo AAUT (appartamento immobiliato ad uso turistico. ndr)" viene scritto in una comunicazione della Siae.

Ad intervenire criticando la richiesta Laura Forzano, presidente Fimaa (Federazione Italiana Agenti Immobiliari) Confcommercio Savona e agente immobiliare.

"Siae sta mandando gli avvisi di pagamento del canone speciale a tutti gli appartamenti arredati uso turistico registrati in Regione equiparandoli come strutture ricettive al pari dei B&B e alberghi. Ma dal nostro punto di vista ci sono differenze sostanziali - spiega Forzano che fa parte anche del consiglio nazionale Fimaa - SIAE è a conoscenza della nostra interpretazione e so che continuano a chiedere queste cose e le persone non sanno cosa fare".

"Chiedono la compilazione di un modulo che è una sorta di autodenuncia e se non lo fai potrebbero arrivare sanzioni e avvisi di accertamento - conclude la presidente Fimma - Nessuna altra Provincia in Italia li ha ricevuti, Savona è l'unica che li ha ricevuti e ne arriveranno circa 2000".