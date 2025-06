Incidente mentre scendeva dall'autobus Tpl Linea: amputato l'arto dell'85enne coinvolta

Purtroppo le sue condizioni erano particolarmente gravi che hanno portato i medici a dover amputare una parte dell'arto inferiore.

Lo stato dell'anziana 85enne che ieri alla discesa dall'autobus di Tpl Linea nella fermata di Piazza del Popolo a Savona ha subito un grave infortunio, sono peggiorate nella notte tanto da portare i sanitari dell'ospedale Santa Corona a doverla operare con urgenza.

L'incidente si è verificato ieri intorno alle 11.00 con l'intervento sul posto del l'automedica del 118 e di due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina. La polizia stradale si era occupata di rilevare l'incidente.

Secondo le prime testimonianze acquisite dai poliziotti la donna era scesa dall'autobus con il suo cane ma il conducente del mezzo non si sarebbe fermato e sarebbe ripartito subito travolgendo poi la gamba dell'anziana. L'autista probabilmente poi non se ne sarebbe accorto e avrebbe proseguito la sua corsa.

Un'ipotesi che però è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

"Non abbiamo riscontri che sia stato colpa di un mezzo Tpl. Non ci torna la dinamica. Stiamo facendo le indagini sentendo tutti gli autisti ma non ci tornano alcune cose - spiega il direttore generale di Tpl Linea Giampaolo Rossi - Aspettiamo riscontri dalla polizia stradale e vedremo se ci chiederanno qualcosa nel dettaglio. Noi siamo a disposizione".

La donna è ricoverata ancora in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione del nosocomio pietrese.