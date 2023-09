Va in pensione Grazia Tripodi, "colonna portante" del comune di Dego

Il comune di Dego saluta Grazia Tripodi. La responsabile "affari generali" dell'ente valbormidese ha raggiunto la meritata pensione.

Arrivata dal comune di Cairo Montentte 16 anni fa, in breve tempo è diventata un vero punto di riferimento per la comunità locale. Il suo impegno per il servizio pubblico è stato evidente fin da subito.

Il vice sindaco Corrado Ghione ha condiviso sui social il suo apprezzamento per Grazia, sottolineando l'importanza del suo contributo negli ultimi 4 anni di collaborazione: "Oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro per una grande donna. Abbiamo macinato tanto lavoro assieme, portando avanti con successo diversi progetti".

Ma ciò che ha reso Grazia Tripodi davvero speciale è stata la sua disponibilità costante. Sempre pronta a offrire il suo parere, ha dimostrato un impegno ineguagliabile per il bene di Dego e dei suoi cittadini.