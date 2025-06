Albenga, il presidente Bucci garantisce il Ppi h24: “Servizio attivo dal 10 luglio, si valuterà proroga annuale” (VIDEO)

Il presidente della Regione Marco Bucci lo ha garantito questa mattina, nel corso della sua visita ad Albenga: il Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia estenderà il proprio servizio alle 24 ore. Si partirà con una fase di sperimentazione dal 10 luglio al 24 agosto, ma, qualora i numeri lo giustifichino, si valuterà una soluzione per mantenerlo attivo tutto l’anno. “Non faremo scelte in base a chi grida di più o a pressioni politiche. Le nostre decisioni saranno prese sulla base delle reali necessità del territorio”, ha detto.

Ieri, proprio in merito al PPI di Albenga, Asl2 ha comunicato che 'sono attualmente in corso le procedure di reclutamento del personale necessario, indispensabile per l’apertura', lasciando però alcune perplessità. E se non si trova il personale? “Il problema non è il personale – ha risposto il presidente della Regione -. Il personale si trova, basta volerlo. Il vero punto è garantire il servizio, perché è quello che interessa ai cittadini. Il cittadino non chiede quanti medici o infermieri ci siano, vuole semplicemente avere un servizio che funzioni, che sia efficiente e rapido. E ha perfettamente ragione”.

“Da quando sono presidente – ha aggiunto -, ricevo ogni giorno richieste, segnalazioni, domande da parte dei cittadini sulla sanità. E la loro priorità è avere un servizio che funzioni, non sapere come è organizzato. Per questo motivo il nostro compito è garantire il servizio, su questo non si discute”, ha ribadito.

“Come lo strutturiamo è una questione che spetta all’organizzazione tecnica e può cambiare nel tempo. L’importante è che il punto di primo intervento sia operativo e dia risposte. Noi garantiamo l’apertura h24 almeno per l’estate”.

"Successivamente – ha aggiunto – valuteremo i dati: quante persone accedono al pronto soccorso tra le 20 e le 8 del mattino? Quali sono le esigenze reali della cittadinanza? Da lì si deciderà se mantenere o riorganizzare il servizio su base annuale".

