Funivie, Comuni di Savona e Cairo, Provincia, sindacati e Unione Industriali chiedono con urgenza un tavolo ministeriale

La gara andata deserta di Funivie, dopo quattro anni di fermo dell'impianto, è un'altra ferita aperta del tessuto industriale del territorio. Lo scorso 4 settembre i Comuni di Savona e Cairo, Provincia, Unione Industriali, Cgil, Cisl e Uil avevano scritto al ministero competente ribadendo la propria posizione e sottolineando come, all'incontro ministeriale del 13 luglio, i Comuni interessati e la Provincia non fossero stati convocati.

In quell'occasione veniva chiesto chiedevano al Ministero di mantenere alta l'attenzione sul caso Funivie e anticipavano già la richiesta di un tavolo “qualora le procedure di ripristino non dovessero rispettare i tempi previsti e realizzarsi in tempi rapidi". Poi la notizia della gara andata deserta , che vede allontanarsi i lavori di ripristino dell'impianto, e la sua messa in funzione, hanno spinto enti locali, Unione Industriali e sindacati a chiedere l'incontro urgente.

"Alla scadenza dei termini non risulta che siano pervenute offerte relative al bando pubblicato dalla struttura commissariale per i lavori di ripristino dell’impianto funiviario -si legge nella lettera - Tale esito non consente il rispetto del cronoprogramma richiamato nell’ultimo incontro al Ministero".

"Per questa ragione, richiamando tutti i motivi di preoccupazione già esposti in precedenza ed amplificati dall’esito negativo della succitata procedura ad evidenza pubblica, chiediamo la riconvocazione urgente del tavolo ministeriale per condividere le azioni che consentano comunque di affidare i lavori di ripristino nei tempi più rapidi possibili".

"Condividendo e su proposta operativa immediata dell’assessore di Savona Rossello - dice il presidente di Palazzo Nervi Pierangelo Olivieiri - è stata elaborata la richiesta di anticipazione dell’incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sicuramente necessaria a non abbassare l’attenzione affinché tutto il lavoro svolto finora per ottenere la salvaguardia dell’impianto e delle forze lavoro allo stesso collegate, insieme alle risorse necessarie al ripristino e al riavvio dello stesso, non vengano resi inefficaci da situazioni come quella accaduta ieri e pertanto siamo attivi su questo".