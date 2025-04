Cairo, sopralluogo sulla SS 29 per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nella frazione di Rocchetta

Ieri mattina si è svolto un sopralluogo tra Anas, Polizia Stradale, Polizia Locale e Carabinieri per discutere degli interventi sulla sicurezza del tratto della SS 29 di competenza del Comune di Cairo Montenotte. Un tema centrale è stato il miglioramento della sicurezza dei passaggi pedonali, soprattutto a Rocchetta, una zona che solleva da tempo preoccupazioni tra i residenti.

Anas ha annunciato che entro l’estate sarà riasfaltato il tratto della Statale 29 che va dallo svincolo di Dego fino alla galleria di Rocchetta. Durante questi lavori, saranno adottate importanti misure per migliorare la sicurezza e l’accessibilità. In particolare, il passaggio pedonale tra via dei Rossi e strada Ballada sarà eliminato, in quanto non conforme alle normative di sicurezza. Verrà invece sistemato il sovrappasso della galleria per garantire un accesso pedonale sicuro al centro.

Per gli altri due attraversamenti pedonali, proseguirà il progetto già avviato con la Provincia per San Giuseppe, che prevede l’installazione di passaggi pedonali “smart” con illuminazione LED, finanziata dal Comune, per aumentare la visibilità e la sicurezza, soprattutto di notte. Inoltre, saranno adeguati marciapiedi e rampe per evitare che le strisce pedonali finiscano in cunette o contro guardrail.

Il confronto tra Anas e le forze dell'ordine ha portato anche alla programmazione di un sopralluogo per valutare ulteriori interventi sulla sicurezza stradale, tra cui l’installazione di velobox, autovelox e semafori foto-red, tecnologie che potrebbero contribuire a ridurre la velocità e a migliorare la sicurezza lungo la SS 29.