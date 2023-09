Turismo, estate col botto, in rada anche lo yacht di Steven Spielberg

"La Liguria si avvia a un settembre col botto per il turismo! Questa domenica di sole conferma la tendenza che troverà presto riscontro nei numeri.



Spiagge piene come ad agosto, il nostro mare meraviglioso (che ci rende primi in Italia per bandiere blu) affollato da imbarcazioni di ogni genere tra cui spicca anche lo yacht del regista Steven Spielberg, anche lui affascinato e conquistato dalla nostra terra.



Quella ligure è un'estate che non finisce mai di stupire e attrarre turisti da ogni parte del mondo e sono ancora in tanti a scegliere la nostra regione, da levante al savonese e all’estremo ponente, per godersi questi ultimi giorni di vacanze. Non è un caso che siamo l'unica regione in Italia in crescita nel campo del turismo, battendo mete iconiche come Mykonos e la Costa Azzurra". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in questa domenica di settembre con il tutto esaurito nelle località delle riviere di levante e ponente.



"Un tempo la Liguria era ignorata o comunque era un'alternativa, oggi - prosegue Toti - grazie alle nostre politiche di comunicazione è la scelta, la prima scelta. E di questo ne andiamo orgogliosi e continueremo a lavorare per esserlo tutto l'anno".