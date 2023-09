Politica |

Rigassificatore, Toti risponderà alle domande dei cittadini: "Parliamone con chiarezza e trasparenza"

Non mancano però i commenti negativi di chi vuole un confronto diretto sul territorio e non dietro uno schermo

"Massimo rispetto per i cittadini spaventati, molto meno per chi li spaventa. Per questo alle polemiche sul rigassificatore io rispondo: parliamone, con chiarezza e trasparenza". Così il presidente della Regione Liguria e commissario Giovanni Toti ha annunciato una diretta Facebook sul suo profilo per discutere del progetto legato al posizionamento della nave rigassificatrice offshore a 4 km dalla costa di Vado, 2.9 km da Savona. A due giorni dalla catena umana realizzata sulla riva da Albissola a Finale contro il rigassificatore. "Mercoledì 13 settembre alle 15 vi aspetto in diretta sulla mia pagina Facebook per rispondere a tutte le domande che potete scrivermi qui, nei commenti sotto questo post. Chiarire i dubbi dei cittadini è giusto e doveroso, soffiare sul vento delle loro paure non ha senso, non fa il bene di nessuno. E non sarà mai parte del nostro modo di fare politica" ha continuato Toti. Una decisione, quella di rispondere alle domande sul noto social che sta già creando forti polemiche e non stanno mancando i commenti negativi dei cittadini che preferivano un confronto diretto sul territorio e non tramite uno schermo. Nel frattempo oggi è prevista la seconda commissione consiliare in comune a Savona nella quale dovrebbero presenziare i tecnici di Snam e probabilmente i tecnici comunali. Non è invece stata garantita la presenza dello stesso Toti. Prima dell'inizio della commissione è previsto un presidio davanti a Palazzo Sisto alle 14.30. Giovedì 14 settembre invece, alle ore 15.00 è previsto un Consiglio comunale monotematico sul rigassificatore.

Luciano Parodi

