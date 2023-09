Vitamina D e peso corporeo: un legame che molte persone non conoscono

La vitamina D è un nutriente che svolge un ruolo importante nel mantenimento del benessere generale. Conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella salute delle ossa, la vitamina D è coinvolta anche in diversi altri processi fisiologici, tra cui la funzione del sistema immunitario, la crescita e la divisione cellulare. Tuttavia, recenti ricerche hanno scoperto un legame sorprendente tra la vitamina D e il peso corporeo, un legame che molte persone non conoscono.

Perciò, ti starai chiedendo, è vero che la mancanza di vitamina D fa ingrassare? Diversi studi hanno trovato un'associazione tra bassi livelli di vitamina D e aumento del peso corporeo o, addirittura, l’obesità. Si ritiene che la vitamina D possa svolgere un ruolo nella regolazione del peso corporeo influenzando l'immagazzinamento e la scomposizione dei grassi.

Pertanto, le ricerche suggeriscono che la carenza di vitamina D può compromettere la funzione degli adipociti, o cellule grasse, portando a un maggiore accumulo di grasso. Inoltre, è stato dimostrato che la vitamina D influisce sulla produzione di alcuni ormoni coinvolti nella regolazione dell'appetito, come la leptina e la grelina.

A cosa serve la vitamina D?

La vitamina D è una micronutriente liposolubile che svolge un ruolo fondamentale nel nostro organismo. È unica tra le vitamine, perché può essere sintetizzata dal corpo quando la pelle è esposta alla luce solare. La vitamina D esiste in due forme, D2 (ergocalciferolo) e D3 (colecalciferolo), di cui la D3 è la forma più potente.

Una delle funzioni principali della vitamina D è la regolazione dei livelli di calcio e fosforo, essenziale per mantenere ossa e denti sani. Essa agisce favorendo l'assorbimento del calcio dall'intestino e impedendone l'escrezione attraverso i reni. Oltre al suo ruolo nella salute delle ossa, la vitamina D svolge anche un ruolo significativo nel sostenere il sistema immunitario, nel ridurre l'infiammazione e nel promuovere la crescita e la differenziazione delle cellule.

Per riassumere possiamo dire che la vitamina D facilita:

il controllo del peso;

la salute delle ossa;

la funzione immunitaria;

il sorgere di patologie di tipo cardiovascolari, l’infiammazione cronica silente e alcuni tipi di cancro.

Anche alimenti come i pesci grassi (salmone e sgombro), il tuorlo d'uovo, i latticini arricchiti (latte e yogurt) e i cereali arricchiti sono buone fonti di vitamina D. Tuttavia, può essere difficile ottenere quantità sufficienti di vitamina D solo con la dieta. In questi casi, può essere necessario ricorrere agli integratori per raggiungere la dose giornaliera raccomandata.

Correlazione tra aumento del peso e carenza di vitamina D

Come abbiamo anticipato nei paragrafi di apertura, pare esista una correlazione tra l’aumento del peso e la carenza di vitamina D. Tuttavia, i medici insistono sul fatto che non siano ancora riusciti a comprendere se la relazione tra i due eventi sia di tipo causale oppure una semplice associazione. Per questo motivo, ulteriori studi sono in fase di sviluppo.

Una possibile spiegazione del legame tra vitamina D e peso corporeo è il fatto che questo nutriente si ottiene principalmente attraverso l'esposizione alla luce solare. Durante i mesi invernali o nelle regioni in cui la luce solare è limitata, gli individui possono correre un rischio maggiore di sviluppare una carenza di vitamina D, la quale potrebbe contribuire all'aumento di peso.

Difatti, solo quando i raggi UVB del sole interagiscono con il colesterolo presente nella pelle, innescano la sintesi della vitamina D3. Perciò, alcuni gruppi di persone, come chi ha la pelle più scura o le persone che si coprono la pelle per motivi culturali o religiosi, possono avere un rischio maggiore di carenza di vitamina D e un conseguente aumento di peso.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la relazione tra vitamina D e peso corporeo, le prove attuali suggeriscono che il mantenimento di livelli ottimali di questo nutriente può essere utile per la gestione del peso.

Integratori naturali a disposizione in erboristeria

Sebbene la luce solare sia la principale fonte di sintesi della vitamina D nell'organismo, anche gli alimenti e gli integratori contribuiscono a soddisfare il fabbisogno giornaliero. È importante garantire un apporto adeguato di questa vitamina vitale per mantenere una salute ottimale. Per questo motivo, è utile stringere una buona relazione con un’erboristeria, come l’Erboristeria Binasco, provvista di professionisti in grado di aiutare l’utente a scegliere il prodotto maggiormente assimilabile e corretto per il tipo di necessità nelle varianti in compresse, gocce o foglietti.

Numerosi altri fattori, tra cui la dieta, il livello di attività fisica, la genetica e lo stato di salute generale, svolgono un ruolo significativo nella regolazione del peso corporeo. Pertanto, anche se l'ottimizzazione dei livelli di vitamina D può essere utile per la salute generale e potenzialmente per la gestione del peso, dovrebbe essere parte di un approccio globale che include una dieta equilibrata e un regolare esercizio fisico.