A Savona tornano i “Pomeriggi della Mozart” con Massenet e il Duo Chabrier

Tornano “I pomeriggi della Mozart” giunti all'ottava edizione con un concerto di grande raffinatezza.

Venerdì 15 settembre, alle ore 17.30, inaugurerà la stagione il Duo Chabrier formato da Alessandro Buccini (violino) ed Eleonora Perolini (arpa). Il concerto si svolgerà presso l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

In programma brani di Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796), Jules Massenet (1842-1912), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Johann Pachelbel (1653-1706), Franz Schubert (1797-1828), Charles Gounod (1818 –1893), Gioachino Rossini (1792-1868) e Gaetano Donizetti (1797-1848). Titolo del recital: “Il salotto dell’800”.

Il Duo Chabrier è costituito da professionisti dalle molteplici attività, i due musicisti hanno dedicato a questa formazione cameristica un approfondimento che va oltre il repertorio classico, allargandosi alla ricerca di nuove sonorità per creare un programma vasto ma particolare a cui si sono aggiunte, oltre alle pagine scritte originariamente per violino e arpa, trascrizioni, arrangiamenti di melodie celtiche, standard jazz e brani tratti dalla musica cinematografica. Ne risulta un bel panorama musicale ricco, raffinato e piacevole. Il duo nato nel 2005 è stato invitato a importanti stagioni musicali in tutta Italia riscuotendo notevole successo di pubblico. Si esibisce inoltre con attori tra cui Enrico Beruschi, Ugo Pagliai, Paola Gassman e molti altri creando spazi di musica di qualità tra letture e teatro. Di recente uscita il cd “Musica dal cuore” che propone il riascolto delle musiche del concerto.

Le iniziative sono ad ingresso libero.

L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.