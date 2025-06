Rubano bici nel deposito di un hotel, ma la fuga si ferma in stazione: fermati in quattro a Finale Ligure

È finita con il recupero della refurtiva e la denuncia dei responsabili la vicenda del furto di due biciclette, del valore complessivo di oltre diecimila euro, ai danni di due turisti tedeschi in vacanza a Finale Ligure.

Decisivi per la buona riuscita dell’operazione sono stati sia il tempestivo intervento della Polizia Locale, sia il senso civico di un capostazione in servizio nella località rivierasca.

Le biciclette erano state sottratte ai legittimi proprietari dal deposito di un hotel cittadino, dopo che ignoti avevano forzato la porta d’ingresso del locale. Una volta trafugate, erano state trasportate fino alla stazione ferroviaria, probabilmente con l’intento di caricarle su un treno per farne perdere definitivamente le tracce.

Proprio qui entra in gioco l’attenzione del capostazione, il quale, dopo aver notato strani movimenti sulle banchine, ha allertato le forze dell’ordine. Due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute immediatamente, fermando quattro persone di origine straniera sospettate di essere coinvolte nel furto. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno però rinvenuto le due biciclette abilmente nascoste tra la vegetazione vicino ai binari. I quattro uomini sono stati così condotti presso il Comando di via Ghiglieri per l’identificazione e gli accertamenti del caso.

Le indagini successive, supportate anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno confermato il coinvolgimento diretto di almeno due dei fermati. Entrambi, sprovvisti di documenti, sono stati identificati tramite fotosegnalamento e denunciati per furto aggravato e ricettazione.

Le biciclette sono infine state restituite ai legittimi proprietari, rintracciati dalla Polizia Locale, chiudendo così positivamente un episodio che avrebbe potuto concludersi con un danno significativo per due semplici visitatori della città.