Incuria e degrado nei parchi gioco, Nuova Grande Loano: "Tanti genitori sono insoddisfatti"

La crescita e il benessere psicofisico dei bambini devono essere al centro di un’amministrazione comunale, anche perché ciò condiziona la nostra società futura. L’interpellanza presentata nei giorni scorsi dalla consigliera di Nuova Grande Loano Francesca Munerol è dedicata alle famiglie e, in particolare, allo stato dei parchi giochi di Loano.

"Con questa interpellanza mi faccio portavoce dell’insoddisfazione di tanti genitori – spiega La consigliera Munerol – che quotidianamente vedono lo stato di trascuratezza in cui versano i parchi in cui portano i loro figli. Constatiamo in effetti una realtà che chiunque può verificare: giochi spesso rotti e/o inutilizzabili".

Questa ingiustizia colpisce tutti, ma soprattutto i bambini con disabilità fisico-motorie o psichico-comportamentali: "L’amministrazione Lettieri parla tanto di inclusione, ma concretamente cosa ha fatto? Non ha realizzato nessuna opera che garantisca ai bambini con disabilità di giocare assieme agli altri, negli stessi spazi – prosegue Munerol – Il gioco condiviso è per i bambini un momento necessario di stimolo e sviluppo della personalità, di divertimento e movimento, ed è la migliore ricetta per l’inclusione tra pari. I parchi-giochi non sono uno spazio neutro, ma terapeutico".

Viene quindi chiesto "a questa amministrazione di guardare quanto fatto dagli altri comuni limitrofi (Finale Ligure, Borghetto S.S., Albenga), che hanno aggiustato i loro parchi, inserendovi anche una varietà di giochi inclusivi per i bambini con disabilità – conclude la consigliera di Nuova Grande Loano – Noi riteniamo che questo sia un servizio obbligatorio che un Comune serio eroga ai propri cittadini. Una località 'a misura di famiglia' come Loano deve necessariamente curare l’offerta per i più piccoli. Altrimenti anche i turisti sceglieranno altrove".