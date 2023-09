Rigassificatore, il Pd Albisola attacca: "La posizione del sindaco Garbarini? Degna della migliore tradizione democristiana"

"Nella Commissione Consiliare di ieri, davanti alle sollecitazioni dei gruppi consiliari di minoranza volte a chiedere all'amministrazione Garbarini di prendere una posizione chiara inerente al progetto del rigassificatore di Vado-Savona, è andato in scena uno spettacolo di equilibrio politico degno della migliore tradizione democristiana della Prima Repubblica".

Questa la posizione del Pd di Albisola che prosegue: "Il sindaco Garbarini ha tenuto a precisare che ci sono troppe campane riguardo al progetto e che l'amministrazione comunale prima di prendere una posizione vuole avere dei dati. Garbarini ha tenuto a farci sapere che 'non è che se io vado dal Governatore mi sta a sentire' anche se allo stesso tempo 'gli da del tu'. Per concludere con la massima perla 'Se lo chiedete a Roberto io vi direi che contrario e che non abbiamo bisogno di un rigassificatore, se lo chiedete al sindaco dico che voglio vedere i dati'".

"Davanti alle più che giuste osservazioni delle minoranze che chiedevano al primo cittadino di dirsi contrario visto che tale scelta comunque è passata sopra la sua testa senza che fosse minimamente consultato il sindaco ha palesemente tentennato rinviando al 5 ottobre con un consiglio comunale ad Hoc. Peccato che a quanto pare le osservazioni degli enti locali dovranno essere presentate entro quel giorno o al massimo entro il 7 (pertanto difficile fare osservazioni in 48 ore massimo)".

"Come Partito democratico ribadiamo la nostra contrarietà sulle modalità intraprese dal governatore Toti sulla gestione dell'intera faccenda ma anche le nostre perplessità sulla posizione troppo approssimativa del sindaco Garbarini che aspetta dei dati precisi quando Savona e Quiliano hanno già dato un parere contrario perlomeno al progetto per come è imbastito".

"Sabato mattina alle ore 10 presso il nostro circolo in corso Ferrari 51A, presenteremo la nostra posizione in modo più approfondito con osservazioni e dati inerenti insieme al sindaco di Spotorno Fiorini e al consigliere regionale Arboscello. La cittadinanza è invitata a partecipare tutta ai fini di farsi una propria opinione sui reali effetti dell'opera", concludono i Dem.