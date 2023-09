Molte famiglie potrebbero a un certo punto ritrovarsi a dover cercare una bara per cremazione e giustamente dovranno farsi consigliare rispetto alla stessa dalla loro impresa di pompe funebri di riferimento, che comunque giustamente si occupa delle varie fasi dell'organizzazione del funerale, è sempre pronta a dare tutti i consigli che servono alla famiglia e comunque dovrà fare tante scelte rispetto allo stesso, compresa appunto questa bara.

Di sicuro la prima cosa che ci spiegheranno le persone che lavorano all'interno di questa impresa, è che non esiste una bara specifica per cremazione nel senso poiché lo sono tutti i cofani funebri che già di partenza devono essere adatti a poter essere cremati, perché devono rispettare delle regole per quanto riguarda l'utilizzo di materiali e di vernici.

Così come di sicuro la scelta di uno tra tanti cofani funebri perché ce ne stanno di vari modelli, non è una scelta di poca importanza e anzi è una scelta fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione del funerale, e soprattutto è una scelta che poi sarà decisiva anche rispetto al preventivo finale del prezzo per il funerale.

Una regola fondamentale da questo punto di vista è che comunque il contenitore in legno serve anche come combustibile per avviare la cremazione, e quindi la salma deve essere inserita in un cofano in legno, con la persona defunta che verrà adagiata nella bara prima di essere cremata.

In poche parole quello che spiegano è che una famiglia può scegliere quale bara desidera per il suo defunto, e comunque ce ne stanno di tanti tipi per esempio per quanto riguarda i vari legni che si distingueranno per resistenza, qualità e tonalità, ma l'importante è che la stessa sia a prova di perdite e non deve essere tossica, e non ci devono essere parti metalliche

In genere quello che si pensa è che le bare per la cremazione più indicate siano quelle in legno naturale che non ha trattamenti con vernici o materiali chimici che rischierebbero di sprigionare dei fumi pericolosi nel forno crematorio, e parliamo di fumi tossici naturalmente.

Quando dovremo scegliere una bara per la cremazione avremo tante opzioni

Per quanto riguarda le varie opzioni che abbiamo a disposizione rispetto alle bare per la cremazione, parliamo di legno rovere, o mogano o Frassino se vogliamo puntare sul legno, ben sapendo che sul mercato troviamo di tutto, e quindi anche possibilità più economiche e comunque ecologiche, e parliamo dell’abete grezzo che per esempio tutti sappiamo essere una materia prima molto più semplice.

Queste bare in legno sono costruite per essere completamente distrutte durante il processo di cremazione, e come dicevamo all'inizio comunque fungeranno da combustibile per accelerare la stessa.

Diciamo che sono tante le cose che dovremmo prendere in considerazione prima di sceglierne una, e tra queste non possiamo non menzionare anche il budget che abbiamo a disposizione, che comunque dovremo dividere tra le varie voci di spesa, che riguardano l'organizzazione del funerale, e di conseguenza anche il pagamento dell'onorario dell’impresa di pompe funebri che abbiamo scelto.