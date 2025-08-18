"Rifornivano" la movida di Ferragosto: bloccati con 1,7 etti di droga ad Alassio vicino alla discoteca, tre arresti

Tentavano di entrare in discoteca con un quantitativo di droga destinato allo spaccio, ma l’intervento degli addetti alla sicurezza ha fatto scattare l’allarme.

È accaduto ieri nel tardo pomeriggio, davanti a una discoteca di Alassio, dove tre uomini sono stati fermati e poi arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Alassio.

Durante la perquisizione, la droga è saltata fuori da ogni tasca, marsupio e cintura: complessivamente 170 grammi.

Il sequestro ha confermato il sospetto di un vero e proprio rifornimento destinato alla movida di Ferragosto.