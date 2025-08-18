Albissola, weekend di controlli della polizia locale: contestate 226 violazioni al codice della strada

Multe per violazione al codice della strada, deferimento per guida in stato d'ebrezza, sanzioni per una non corretta gestione dei cani e l'illecito conferimento dei rifiuti.

Queste alcune delle attività svolte dalla polizia locale di Albissola Marina nel weekend di Ferragosto.

"La Polizia Locale di Albissola Marina ha dimostrato anche in questo fine settimana di ferragostano una capacità operativa e una grande attenzione del territorio - dice il vicesindaco e assessore alla sicurezza urbana Luigi Silvestro - Dalla sicurezza stradale, al decoro urbano ed alla lotta all'abbandono dei rifiuti".

"I controlli messi in campo dai nostri agenti, sempre intervenuti con prontezza e professionalità nei diversi contesti a beneficio della comunità, hanno portato tra l'altro alla contestazione di 226 violazioni alle norme del codice della strada, al rilievo dei sinistri stradali avvenuti sul territorio comunale, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza diversi conducenti. Tre sono le persone sorprese al volante con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge" prosegue Silvestro.

"E' continuato anche il contrasto al decoro urbano, con particolare attenzione al regolamento per la tenuta dei cani nelle aree pubbliche che ha visto l'applicazione di diverse sanzioni amministrative, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria per rifiuto di fornire le proprie generalità per uno dei trasgressori - puntualizzano il Vicesindaco e il comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano - Infine, anche grazie all'impianto di videosorveglianza, sono state elevate sanzioni per l'illecito conferimento dei rifiuti urbani".

"Inoltre nei giorni scorsi anche su segnalazione di cittadini la polizia locale ha controllato diverse persone sospette che circolavano tra gli edifici di viale Perata e nelle aree del centro storico provvedendo alla loro identificazione - concludono Silvestro e Catapano - In ultimo il recupero di un motociclo compendio di furto restituito all'avente diritto in meno di 12 ore".