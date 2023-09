Giornate Europee del Patrimonio: le attività a cura del Museo Archeologico del Finale

Si terrà venerdì 22 settembre la presentazione del libro "Primitivi, sacerdoti e scienziati. L'archeologia preistorica nella Liguria di Ponente dall'uomo antidiluviano al carbonio-14" presso l’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo alle ore 21.00

L'evento, a cura di Andrea De Pascale con il supporto della Fondazione De Mari, prevede la presentazione del nuovo volume del dott. Andrea De Pascale (già conservatore del Museo Archeologico del Finale) funzionario Musei Civici di Genova e edito dalla Sezione Finalese dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il libro illustra il cammino di studi e scoperte, a partire dalle fasi pioneristiche della ricerca per arrivare a quelle più recenti ma ugualmente fondamentali, nel disvelare la Liguria più antica. In questo viaggio i personaggi richiamati in vita dall'autore sono molteplici e sottolineano quanto la ricerca delle nostre origini sia stata una passione travolgente, irrinunciabile, poiché andava a toccare le cose prime universali del chi siamo, da dove veniamo e del dove andiamo.

Sabato 23 settembre, alle ore 10, è invece prevista una giornata dedicata alla scoperta della preistoria con la visita guidata alla Caverna delle Arene Candide. Iniziativa a cura del personale dell'IISL sez. finalese

La Caverna delle Arene Candide sita a Borgio Verezzi, è una delle grotte più importanti in Europa per i celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa, ripercorrendo le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici.

Prenotazione obbligatoria: 019 690020 - 351 7306191

Domenica 24 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, saranno invece aperte le porte dell'Archivio Storico del Finale in Via Emanuele Celesia a Finalborgo: due turni di visita, ore 10.00 e ore 11.00. Evento a cura del personale dell'IISL sez. finalese

L’Archivio Storico conserva una documentazione fondamentale per lo studio e la comprensione delle vicende del Finale a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando il marchesato era ancora governato dai Del Carretto. Di grande rilevanza risultano i molti documenti riguardanti la dominazione spagnola (1602-1707) e quella della Repubblica di Genova, che acquistò l’antico feudo imperiale nel 1713.

Nell’archivio sono inoltre confluiti i documenti riguardanti le diverse amministrazioni comunali del Finalese prima della riunione di Finalmarina, Finalborgo e Finalpia nell’unica entità costituita dal Comune di Finale Ligure, nato nel 1927.

Prenotazione obbligatoria: 019 690020 - 351 7306191

