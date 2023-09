L’estate a Sassello non finisce: il 23 settembre i Meganoidi in concerto

Sabato 23 settembre, il comune di Sassello è lieto di presentare il concerto dei Meganoidi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter proporre un concerto di questo tipo – affermano dall’Amministrazione comunale sassellese -. La band che si esibirà ha raggiunto 8 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questi numeri lasciano presagire una grande partecipazione”.

“L’estate Sassellese non finisce – spiegano -: dopo i recenti successi, in termini di partecipazione, quali la festa del 29 agosto, l’evento antiche dimore proposto dagli amici del Sassello e la sfavillante Festa dell’amaretto, siamo ancora pronti ad ospitare un boom di turisti per questo concerto”.

“Ricordiamo che per tutto il fine settimana, la Cantina dei frati proporrà l’ Oktoberfest, quindi la proposta enogastronomica sarà di livello”.

“Stiamo già iniziando a programmare gli eventi del 2024. Ci sarà da divertirsi! Il nostro compito – concludono - sarà quello di promuovere nel migliore dei modi il nostro bel paese”.