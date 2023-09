Altro parto in ambulanza, Pasa (Cgil): "Partorire in sicurezza nel 2023 un diritto. Non nel savonese"

Altro parto in emergenza nella giornata di ieri sulle strade del savonese. Ancora una volta protagonista una puerpera e il suo piccolo residenti nel ponente e diretti al San Paolo di Savona. Un altro episodio che, secondo il segretario Cgil savonese Andrea Pasa, è un netto campanello d'allarme.

"Per Toti e Gratarola e alcuni sindaci della provincia di Savona la sanità in provincia è all'altezza delle necessità? La realtà dice ben altro. È vergognoso continuare ad assistere a situazioni come questa . Tutto perché le politiche socio sanitarie della regione sono fallimentari" afferma il segretario provinciale.