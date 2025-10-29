Sospese le ricerche dell’uomo scomparso a Cairo Montenotte

Sono state sospese le ricerche della persona scomparsa in località Sella, nel Comune di Cairo Montenotte, dopo giorni di intense operazioni di perlustrazione.

Anche oggi, nonostante l’impegno di 32 operatori tra Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino e Speleologico e il gruppo dei Lupi di Albisola, gli esiti sono stati purtroppo negativi.

Le attività, coordinate dal Centro di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco in costante contatto con la Prefettura di Savona, hanno visto impiegati anche il nucleo droni proveniente da Torino e le unità cinofile dei Vigili del Fuoco.

Dall’inizio delle ricerche sono state perlustrate circa 50 aree e registrate oltre 200 tracce GPS, a testimonianza dell’intenso lavoro congiunto svolto sul territorio.

Le operazioni resteranno sospese fino a quando non emergeranno nuovi elementi utili.