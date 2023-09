Disturbi dell'apprendimento, Asl2 a convegno per approfondire il tema a 360 gradi con insegnanti ed educatori

“DSA tra Territorio, ASL e Scuola: scenari attuali” è il Convegno che si terrà il 6 ottobre presso la Sala Congressi dell’ospedale San Paolo di Savona organizzato dalla SSD Neuropsichiatria Infantile di ASL 2 e rivolto a personale medico e sanitario, a insegnanti ed educatori.

Gli interventi previsti nel programma intendono approfondire a 360 gradi la tematica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): “Un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni tra i banchi di scuola, ma che con gli strumenti e le giuste risorse può essere gestito efficacemente per consentire allo studente di apprendere e coltivare al meglio le proprie potenzialità.” spiega la dottoressa Paola Bona, direttore scientifico del convegno e responsabile della SSD Neuropsichiatria infantile di ASL 2.

Epidemiologia

Nell’anno 2022 circa il 30% degli accessi al Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza ha riguardato utenti con richiesta di valutazione per difficoltà scolastiche ( 330 su 1158 utenti).

Di questi, 178 utenti hanno poi effettivamente intrapreso il percorso valutativo multidisciplinare ai fini della diagnosi DSA mentre i restanti 152 hanno intrapreso altre valutazioni in seguito all’emergere di problematiche di diversa natura.

L’attività formativa sul tema non si esaurisce con l’appuntamento del 6 ottobre; a corredo del convegno sono previsti laboratori per insegnanti (il 16 ottobre a Savona) e per gli studenti delle scuole di 1° e 2° grado ( il 20 ottobre a Savona e il 27 ottobre a Finale).

“Come per altre tematiche (vedi autismo) abbiamo sperimentato che la formula di accompagnare il Convegno a giornate di approfondimento più specifiche si è rivelata una formula vincente che ci ha permesso di coinvolgere un pubblico ancor più vasto - commenta la dott.ssa Bona - I laboratori infatti da un lato riscuotono grande interesse e partecipazione e dall’altro ci permettono di approfondire sotto una veste più tecnica e operativa gli argomenti trattati.”

Chi è interessato può contattare la segreteria organizzativa di ASL2 all’indirizzo mar.siccardi@asl2.liguria.it

Il convegno è patrocinato dall’Associazione Italiana Dislessia e dall’Associazione rete Genitori Lettere Volanti. “Non dimentichiamo l’importanza delle Associazioni attive sul territorio che da sempre forniscono alle famiglie un grande supporto per affrontare e gestire tutti gli aspetti correlati a questi disturbi nell’ambito familiare, scolastico e sociale” conclude la dottoressa Bona.