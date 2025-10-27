Uomo disperso ad Altare: ricerche in corso

È in corso una ricerca nel territorio di Altare per un uomo anziano scomparso ieri. Si tratta di un cacciatore di 90 anni, la cui famiglia ha lanciato l’allarme non vedendolo rientrare a casa.

Le operazioni di ricerca si stanno concentrando lungo la Strada Provinciale 12, nei pressi del Palazzo K, area in cui si ipotizza possa trovarsi il disperso e dove è stata ritrovata la sua automobile.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, con l’unità di comando locale (UCL), e i volontari della Protezione Civile di Altare. A supporto, collaborano anche l’Associazione “I Lupi Stella”, la Scuola Cani Savona e l’Unione Squadre AIB Savona.

Le ricerche, che proseguono senza sosta, si estendono anche alle aree boschive circostanti. L’uomo, residente a Ferrania, si sarebbe recato in quei boschi per un sopralluogo volto a controllare lo stato dei sentieri e della vegetazione in preparazione delle prossime battute di caccia.