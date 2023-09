Finale, lotta allo spaccio di droga: la polizia locale arresta un 40enne di nazionalità straniera

Nel corso del weekend la polizia locale di Finale Ligure ha tratto in arresto un 40enne di nazionalità straniera, le iniziali N.A., per possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo con precedenti specifici, già da qualche tempo era attenzionato dagli uomini del Comando di via Ghiglieri, in quanto frequentatore della zona centrale di via Bolla/via Saccone, di recente oggetto di esposti da parte di alcuni commercianti per il concentramento di persone senza fissa dimora, dedite al consumo smodato di alcolici e quindi moleste.

Ad operare materialmente l'arresto sono stati gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana della polizia locale, associata ai comandi di Savona e Loano, supportato dai cani antidroga Lupo e Ray, insospettiti dal fare circospetto dell'uomo e già sull'avviso per le segnalazioni ricevute dai colleghi.

All'atto del fermo, il 40enne ha accennato una resistenza tentando, infruttuosamente, di disfarsi di un involucro contenente una quindicina di dosi di cocaina, già confezionata per lo spaccio.

Oltre allo stupefacente gli uomini della polizia locale hanno sequestrato circa 500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato ad un anno di reclusione e 2.400 euro di multa con imposizione del divieto di dimora in provincia di Savona.