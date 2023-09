Attualità |

Cairo in Comune: "Finalmente il caso rigassificatore verrà affrontato in una sede istituzionale e pubblica come quella del Consiglio comunale"

I consiglieri Ferrari e Nervi si dicono contrari al progetto

"Domani alle ore 18, per la prima volta a Cairo Montenotte, in una sede istituzionale e pubblica come quella del Consiglio comunale, verrà affrontato finalmente il caso rigassificatore, grazie a un'interrogazione presentata il 20 luglio scorso dal nostro gruppo consiliare". Così commentano Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, consiglieri comunali del gruppo di opposizione Cairo in Comune. "Il sindaco Lambertini che si é detto favorevole al progetto, sarà chiamato a rispondere alle domande davanti all'assemblea eletta dai cittadini e non più solo con dichiarazioni agli organi di informazione". "Noi siamo contrari, anche alla luce delle informazioni emerse in questi ultimi due mesi", aggiungono dall'opposizione. "Nella seduta pubblica verranno affrontati anche i temi, altrettanto gravosi, del progetto di inceneritore, dell'inquinamento dell'Italiana Coke e dei disagi causati dai lavori nel cantiere Bagnasco in località Mazzucca. Invitiamo i cittadini ad essere presenti per avere informazioni dirette", concludono da Cairo in Comune.

Redazione

