Priamar, nove incontri per esplorarne la storia e i segreti della grande fortezza

La geologia, gli scavi, gli aspetti architettonici e militari, la storia. Savona esplora il complesso monumentale del Priamar in tutti i suoi aspetti grazie a un ciclo di incontri gratuiti che il Museo Archeologico e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. Sabazia organizzano mettendo a disposizione dei savonesi, aprendo uno scrigno infinito di informazioni storiche, scientifiche e di costume su un luogo simbolo della città.

Il corso – nove lezioni che si sviluppano dall'11 ottobre al 7 dicembre – è tenuto da una pluralità di esperti chiamati a parlare degli aspetti geologici e naturalistici, degli scavi, degli aspetti militari e difensivi, architettonici, della fortezza come prigione e dei suoi illustri ospiti, come Giuseppe Mazzini.

“Dopo la grande stagione sul Priamar – spiega l'Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - che ha registrato, solo per quanto riguarda la programmazione estiva del FilmStudio, 9.000 ingressi, torniamo a organizzare eventi con al centro la grande storia che porta in dote la Fortezza. Nel ciclo di incontri troveranno posto sia esperti di lungo corso sia neo-laureati che, come amministrazione, siamo attenti a coinvolgere. Priamar e giovani saranno senza dubbio due ingredienti forti di Savona Capitale della Cultura”.

Per quanto riguarda il ciclo di incontri, spiega Danilo Bruno, vicepresidente dell'Istituto “si vogliono far conoscere, in particolare, le vicende cittadine e la storia della fortezza, che nacque nell'ambito delle vicende geopolitiche mediterranee, quando la Repubblica di Genova si stava collocando in alleanza con la Spagna lasciando quella con la Francia”.

E così l'11 ottobre si parla degli aspetti geologici e naturalistici con Marco Firpo, Mauro Brunetti e Gabriella Cirone, mentre il 18 e il 25 ottobre di scavi e archeologia con Carlo Varaldo e Rita Lavagna. L'8 novembre si esplorano gli aspetti militari e difensivi con Rinaldo Massucco; il 15 novembre di architettura con Marco Ricchebono. Il 22 novembre Paolo Calcagno anima l'incontro dedicato a 'La fortezza, la guarnigione e le sue regole', mentre il 29 novembre Danilo Bruno parla di Mazzini nella lezione intitolata 'La fortezza come prigione'. Negli ultimi due incontri si approfondisce l'avvio dell'industrializzazione (6 dicembre) e l'opera di valorizzazione di questo bellissimo monumento nel corso di una tavola rotonda presieduta da Andrea Canziani (SABAP) con l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro e Giorgio Gottardi.

“Con questa iniziativa – conclude Bruno - il Civico Museo e l'Istituto di Studi Liguri vogliono aderire all'appello del Sindaco: trovare il motivo fondante della candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027, proponendo la riappropriazione da parte della popolazione della propria storia e della propria cultura”.