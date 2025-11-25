Borgio Verezzi in campo contro la violenza sulle donne: una giornata di informazione e partecipazione

Informazione e partecipazione. Il Comune di Borgio Verezzi scende in campo all'insegna di queste due prerogative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Una giornata importante, che sarà vissuta con intensità e con la volontà di non rimanere 'in panchina' in attesa che le cose accadano - spiegano dal Comune, che per l'occasione vede l'impegno in prima linea della vicesindaco Veronica Aicardi - Per questo l’Amministrazione comunale ha scelto di muoversi, di mettersi in gioco e di raggiungere direttamente cittadini, studenti e famiglie con una serie di iniziative diffuse sul territorio e online".

Durante la mattinata di martedì 25 novembre sarà diffuso un messaggio informativo tramite altoparlante mobile, permettendo di raggiungere direttamente le persone nelle vie del paese: "L’obiettivo - spiegano dal Comune - è quello di informare in modo immediato e capillare, coinvolgendo anche chi non utilizza strumenti digitali".

Sarà inviato, inoltre, un messaggio tramite SMS ALERT per fornire aggiornamenti rapidi e chiari: "Il messaggio garantisce un’informazione tempestiva, raggiungendo anche chi non e’ presente fisicamente".

Per l'occasione, è stato inoltre realizzato un breve video informativo, che sarà poi condiviso sui canali ufficiali: "Il filmato ha lo scoop di sensibilizzare il pubblico raccontando il significato della giornata e le iniziative che si svolgeranno nel nostro comune - sottolineano dall'amministrazione - Si è cercato di utilizzare un linguaggio diretto e immediato".

Nel pomeriggio, la sala consigliare ospiterà un incontro (organizzato dalle associazioni Agorà e Unitre) con una specialista del settore: la Dottoressa Calissi (psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza): "Un momento di approfondimento prezioso per cittadini e operatori".

Dal Comune di Borgio Verezzi evidenziano ancora l'organizzazione di una diretta online con gli studenti della scuola media (classi terze) del territorio: "Questo per coinvolgere i più giovani, favorendo un dialogo attivo e rendendoli partecipi di un percorso di consapevolezza e informazione".

"Si vuole ricordare che oltre al numero dedicato 1522 attivo 24/24, nel sito del Comune è presente una chatbot dedicata, pensata per offrire ai cittadini risposte immediate. Uno strumento innovativo che supporta l’informazione continua e facilita il reperimento di indicazioni", concludono dall'amministrazione comunale.