Quiliano, cadono intonaco e pietre dal viadotto ferroviario su via Foscolo: ordinanza del sindaco

Cadono intonaco e pietre dal viadotto della ferrovia in via Ugo Foscolo a Quiliano e il sindaco firma un'ordinanza per richiedere un intervento immediato.

Martedì scorso i vigili del fuoco hanno inviato un fonogramma al Comune nel quale specificavano che avevano effettuato un intervento a seguito di una segnalazione e avevano rilevato un distaccamento di parti di intonaco del viadotto ferroviario.

Il verbale prevede così di far eseguire con urgenza, tutte le verifiche e gli interventi del caso necessari per la messa in sicurezza del viadotto.

Per questo il primo cittadino ha sollecitato i necessari lavori provvisori occorrenti con lo scopo di evitare ogni incombente pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni e/o problemi di carattere igienico.

Le Ferrovie dello Stato dovranno inoltre inviare una documentazione scritta degli interventi effettuati, redatta da un tecnico qualificato, nella quale risulti eliminato ogni pericolo e la messa in sicurezza dell'area.