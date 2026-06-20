Savona piange l'avvocato Roberto Giacchero: si è spento a 70 anni

Si è spento a 70 anni l'avvocato Roberto Giacchero, professionista stimato che per anni ha esercitato nello studio di via Mistrangelo, nel centro cittadino di Savona.

Oltre all'impegno professionale, nel 2014 prese parte alle elezioni comunali varazzine come candidato consigliere nella lista di "Essere Varazze".

A darne il triste annuncio sono la moglie Mariella, le figlie Francesca con Davide e Alessandra, l'adorata nipotina Lucrezia, i fratelli e tutti i parenti e gli amici.

La salma riposa nelle camere ardenti dell'Ospedale Maggiore di Parma.

I funerali si svolgeranno lunedì 22 giugno alle ore 16 nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, nel centro storico di Varazze.

Al termine della funzione religiosa la salma proseguirà per l'ara crematoria di Zinola.