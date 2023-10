Asl, nuove stabilizzazioni e assunzioni di medici per coprire le carenze di organico

L'azienda sanitaria locale ha deliberato la stabilizzazione di 30 dipendenti che erano stati assunti a tempo determinato durante l'emergenza covid e che hanno nel frattempo maturato i requisiti e l'anzianità. Sono così assunti a tempo indeterminato di 20 operatori socio sanitari, 6 assistenti sociali dell'area professionisti della salute, un tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro, un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria, un tecnico di neurofisiopatologia, un infermiere.

Le carenze di organico continuano a farsi sentire un po' in tutti i settori con alcune discipline, come l'anestesia e l'ortopedia, particolarmente critiche.

Per gli anestesisti l'Asl2 ha previsto due concorsi, uno per assumere specialisti a tempo determinato e un altro concorso a tempo indeterminato mentre procede l'iter di concorso per l'assunzione di 5 cardiologi. L'Asl ha inoltre indetto i concorsi per l'assunzione di un tecnico fisiopatologia, un medico legale, un ortopedico, un medico per l'emergenza urgenza, un'ostetrica.